即巿股評 港股直擊

打從華府於5月10日正式將總值2000億美元中國貨的加徵關稅率由10%提高到25%起計，升級了個多星期的中美貿易戰仍然膠著，不過，戰火的焦點最近轉向燒到中國電訊設備巨企華為。上周三，美國商務部執行總統特朗普簽署的行政命令，將華為連同其70間附屬機構列入貿易黑名單，美國企業未經許可，不得向華為出售或提供軟硬件及技術。據傳互聯網公司Google一度暫停與華為部分業務合作。

中國外交部5月18日發布「國務委員兼外交部長王毅應約同美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)通電話」的訊息。王毅不點名批評，「美方近段時間在多個方面採取損害中方利益的言行，包括通過政治手段打壓中國企業的正常經營。中方對此堅決反對。我們敦促美方不要走得太遠了。應當盡快改弦更張，避免中美關係受到進一步損害。」

同一日，華為創辦人任正非在深圳總部接受《日本經濟新聞》訪問時表示，由於公司早就設有後備方案，即使美國高通等製造商不再向華為出售晶片，都不會有太大影響。他強調會繼續自行研發晶片，不會受華府支配，也不會跟中興通訊（00763）一樣，在美國要求下改變管理層或接受監管。華為回應內地傳媒查詢則表示，公司有能力繼續發展和使用Android系統。

不知是否因為中國外長王毅向蓬佩奧提出交涉的效應，美國商務部當地時間周一（20日）宣布，暫時放寬華為貿易禁令90日，容許華為及其關連公司購買美國產品，以維持現有的美國客戶網絡服務，現有的華為手機亦能繼續獲取軟件更新服務。華為創辦人任正非則表示，暫時放寬禁令對華為沒多大意義，重申已經做好準備減輕美國實施貿易禁令的影響。

事關美國國家全的「華為禁售令事件」不到一周就出現變化，應可印證周一本欄指出「政治市或消息市最難搞的是，既不能對貿易戰的發展充耳不聞，又不能跟車太貼（尤其是以「反口當食生菜」的侵侵總統做主角的貿易戰）」的講法。更值得注意的是，侵侵近日已沒有再提及向其餘約3000億美元中國進口貨品加徴25%關稅，貿易戰似乎出現暫時止步的蛛絲馬跡。

港股方面，周二恒指低開116點，早段一度倒升至27915點；午後沽壓再現，恒指尾市曾低見27598水平，收報27657，跌130點或0.47%。

5月8日「搏拳實錄」指出，港股及恒指的利淡訊號早已湧現，再加上10天線於5月2日跌穿20天線、確認指數見頂後一個星期，恒指形成一個由4月初以來的「孤島」或圓頂形態，從技術角度而論，目前恒指真是乏善足陳。

不過，短線市寬由5月7日至今仍在支持區內徘徊，中線市寬更於5月8日跌穿30%的支持區底，代表大市已經嚴重超賣。恒指短線很大機會借中美貿易戰未有惡化的消息來一個超賣反彈，挑戰10天線（現於28328點）阻力。

老徐