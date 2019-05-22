即巿股評 港股直擊

市場和自然界的運行一樣是有其規律的，筆者通過多年研究市場的運行規律，通過實戰驗證，證明該規律是可以被提前發現和掌握的。有幸獲邀在《信報》開這個專欄，和大家一起來驗證掌握週期規律，一起經歷逃頂撈底。

每一個跌市都有這樣和那樣的原因，筆者經歷過從二千年科網爆發，到SARS，911，金融海嘯，歐債危機等等。可以說，幾乎每隔一段時間都有這樣的不幸事件，天災人禍，但其實這些因素並不影響周期分析的結果，相反，事件的發生反而和預期的市場走勢非常契合。

雖然在實戰中，可以做到一發訊息看漲就漲，一說跌就馬上掉頭，但也不要妄想以為可以控制市場，而忘記了交易的基本法則和風險管理。

另外一點，就是經常使用時效技巧捕捉轉折點，有一定成功率卻容易讓交易員沉迷，陷入只看「浪花」，不看「大浪」！

撇除這些心魔，完全可以輕鬆地處理投資，4月逃頂，並準備在即將到來的中期底部買入。

最近，我們和會員一起研究上證指數過去跌浪的表現，發現在週期上呈現自相似的規律，包括下跌的時間和形態。這和自然界任何物種一樣，都由某種規律「也可稱為基因」不斷複製和螺旋演變。

在港股過往的下跌浪中途，我們亦不難發現抵抗，減速然後再破新低等動作。

在上篇文章《逃頂的實戰案例》中寫道：「我們觀察到，14日亦是一個短期時間窗，有理由相信，此處可能出現短期反彈。」果然，5月14日當日收出陽燭，其後反彈衝高直到17日高開下跌，出現了下跌浪裡面難得的三日反彈。走得非常標準。正如該文所述：「出現的短期上漲未能扭轉趨勢就只能作為反彈看待。」

目前來說，市場實際上來到了5月8日文章《如期見頂開展跌浪》中所貼圖表中標示的目標區域，27300附近。

該區域不難出現好友抵抗。

然而，這個好友的抵抗預期還是無法改變下跌的方向，還需要下跌的周期完成，屆時配合形態，價格，時間，才是人棄我取時！

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。