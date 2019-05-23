港股直擊

隨着中美關係持續惡化，期指於近日屢試低位。周一期指開市初段曾反彈逾百點，高見27850點，惟之後卻掉頭回落，於早市更一度倒跌逾200點，低見27524點；雖然其後即市出現反彈，不過仍未能扭轉跌勢，最終期指全日挫108點，收報27622點。昨天受內地股市出現顯著反彈所帶動，期指於早市一度反彈逾200點，上試27828點，惟於高位承接力不足，午後再度轉升為跌，3時後更一度倒插163點，低見27459點，最終期指全日挫69點，收報27553點。

中美兩國的衝突近日續有擴大跡象，除糾纏已久的貿易談判外，最近連科技領域的對壘亦急速升溫。美國在上周正式宣布封殺華為後，周一有消息傳出，美國谷歌（Google）及多家晶片製造商皆將暫停與華為之間的合作及業務往來，因而令市場對美方制裁將不利華為及內地5G網絡建設未來發展的憂慮急速升溫，從而令一眾相關科技股皆於周一急挫，利淡港股近日氣氛。

大市後向繫於人幣

現時，筆者雖然認為，有關制裁將對華為業務上帶來一定的衝擊（即使昨天美方宣布對華為的禁令寬限90日），惟相信暫時仍難以確實評估有關制裁對華為中長線業務發展的嚴重性。因為若有關制裁持續下去的話，則當中較關鍵的問題在於，華為何時才能順利尋找到作業系統（現時為Android）及晶片方面的「合適」替代品。不過，從另一方面來看，有一點可肯定的是，谷歌停止與華為合作定會大大影響華為未來海外業務上的發展。至於內地5G網絡方面，筆者估計，短線有機會受影響須押後；若從中央政府的角度來看，中長線一定會繼續發展，惟部署上很可能要根據中美關係變化，經常作相應調整。

另一方面，中美貿易戰也持續升溫，兩國近日繼續發言互相抨擊，把未能達成協議的責任推卸給對方。預期中美短時間內重啟談判的機會仍偏低，但筆者相信，兩國中長線終能達成協議的機會仍較高。

雖然中美關係日益惡化，惟筆者覺得，港股短期後市的表現仍將繫於人民幣滙率走勢，人民幣滙價近日續於低位徘徊，已離「7算」不遠了。中央官方近日密集發聲撐人民幣，惟仍未見任何具體措施出台，因此現時大家要多留意有關情況，一旦中央未來宣布落實出手穩定人民幣滙價的話，很有可能為累積一定跌幅的中港股市，帶來一輪較顯著反彈。

技術上，期指上周五出現「穿頭破腳」的利淡訊號後，到本周一除了再度跌穿上周五低位27673點及當天10時前的高位，同時亦失守27602點的短線重要支持，這已可確立上一輪的反彈已在上周五高位28279點見頂，期指短線已進入新一輪下行走勢。

現時日線圖中，期指短線技術走勢顯著向淡暫未改變，惟期指近日的低位離去年12月初的高位27326點此重要支持已漸近，而期指昨天收市亦出現了「十字星」的待變訊號，以及14天RSI臨近超賣水平（現時為31.4）；再加上小時圖技術勢走勢已見初步好轉跡象（如MACD圖中出現牛差及背馳的訊號），故筆者預料，期指應距迎接下一輪較明顯反彈浪不遠，大家現可按市況開始準備候低部署累積短線好倉，以享受有可能快將出現的顯著反彈浪。

策略上，如期指未來跌至27326至27459點的區間內時，大家可考慮以小注（輸晒都無所謂）部署即月價外400至600點的Long Call。