今日 21:36
重要通告
港股直擊
愛德新能源(02623)公布，主席、執行董事及控股股東李運德，今日在市場買入100萬股該公司股份。
目前，李運德持有該公司21.67億股，佔已發行股份約44.13%。
谷歌帶頭停供軟件重擊華為
今日信報
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穩增長加碼固投 基建板塊追落後
伊馬仕
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反制概念跑出 晶片內需受捧
譚曉涵
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中證監前主席劉士余涉違法主動投案
創新斗室推建造2.0 最快2020年落成
StartupBeat
Hong Kong: China demands right to extradite
Frank Ching｜ EJ Insight
請把悲觀情緒降低
王良享
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【盤房來料】港股反彈乏力 短線易跌難升
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谷歌傳暫不撤華為手機部分功能訪問權限
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恒指彈過百點 中國稀土爆炒五成
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