港股直擊 即巿股評

稀土股炒到出煙，有睇法指催化劑之一是「由於內地下月1日起將對美國進口稀土礦加徵關稅」。

此講法邏輯上有錯誤，中國擁有最大稀土礦物儲量，美國唯一稀土礦物企業MP Materials每年僅出口3000 至 4000 公噸稀土濃縮物至中國。

另一方面，目前世上只有兩個地區有能力精煉稀土，第一是中國，第二是澳洲唯一稀土供應商Lynas在馬來西亞的工廠。中國市佔率達八成，故美國剛急急拉攏Lynas在德州設立精煉稀土工廠，意圖補強稀土弱點。

先說回稀土，稀土是17種化學元素的統稱，當中可分「重稀土」和「輕稀土」，「重稀土」包括：鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、鑥、鈧和釔。「輕稀土」包括：鑭、鈰、鐠、釹、鉕、釤、銪和釓。

相對地，雲南騰沖海關本月開始全面禁止緬甸稀土礦進口，就妨礙一年約兩萬噸稀土礦產流入中國；加上內地近年大力打擊非法稀土礦場，是推高重稀土價格主要原因，A股五礦稀土(000831.SZ)日前受傳媒查詢時，亦表明中重稀土產品價格有望持續提升。

另一個引起炒作的催化劑，昨日國家主席習近平到江西考察稀土産業，當中副總理、中美貿談中方負責人劉鶴也有陪同。

獲習大大「寵幸」的是A股金力永磁(300748.SZ)，可惜此股不在「深股通」名單。不過永磁板塊大有股在。

永磁即永久磁鐵，能長期維持發出強大磁力的物質，人工生產永磁的原料就是稀土。目前最強磁是「燒結釹鐵硼磁鐵」，用途廣泛，手機電腦甚至電動車均有用上永磁。

當中「滬股通」寧波韻升(600366.SH)屬國內較資深的永磁生產商，除了生產永磁發動機零件，亦有投資氢燃料電池的電動車生產，題材齊備。

內地大行中信證券最新用到「強烈推薦」評級予寧波韻升，股價第二日漲停，回吐要買。

陳鎮強

信報分析員

[email protected]