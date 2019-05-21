現時港股的程式交易已相當活躍，筆者今早未開市已跟同事吹水，話今日低開過百點，好快會倒升百幾點，之後又會回吐。果然一開市恒指14天RSI跌穿30後即反彈，最多倒升127點，之後又腳軟，不過下午跌穿上午低位則為意料之外。投資者再不相信特朗普會跟中國和好，這類「彈散」市，只有懂用輪證操作才有獲利機會，例如昨日見港交所(00388)插穿240元開call，今日正股升2%已可在輪證身上獲得理想回報。至於中國稀土(00769)為市場帶點話題，金屬股下午即市應該買中隻金川(02362)。
國壽RSI再低更妙
昨日RSI跌至23附近的國壽(02628)今早亦一度反彈，收市僅微升，RSI為24.3，藍籌中第三低，再低些更具鐘擺機會，公司今年基本盈利將按年急增逾2倍，預測PE及預測PB均較中位數低近1個標準差，短期(5個交易日內)輪證有值博率。可留意中壽牛證(61240)，收回價17.08元，今年12月30日到期，槓桿比率9.69倍，是同條款中最高，今日曾升近一成九，收升4.4%。收回價再遠些(16.41元)的中壽牛(63071)亦不俗，10月25日到期，換股比率也是10兌1，槓桿7.7倍。國壽將於6月6日除息。
除息因素要留意
輪證操作要特別留意除息因素，雖然發行商多數話在發行前已在價格上計及派息因素，不過我仍然是建議避免除息前買入CALL輪或牛證，並持有至除息日。友邦(01299)昨日收市U盤沒有異動，今早除息0.943港元(當中包括特別股息9.5仙)，上日收市價調整為75.807元，開市價報76.4元，即高開0.78%，之後一直維持0.4%至0.65%升幅，但見多隻友邦CALL及牛證均錄得跌幅，某隻行使價91.88元、9月尾到期的友邦CALL輪要跌4%；相反同時間有熊證或Put輪「受惠」除息，但升幅不多，以一隻7月尾到期，84.2元收回之友邦熊證，9時48分之升幅為2.3%。要留意，若特別息是正股價格的2%以上，港交所會要求發行商調整輪證的行使價，不過很少出現此情況。相反，發行人不會調整輪證的行使價及兌換比率。
羅崇博 (杜比)