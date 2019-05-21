港股直擊 中國財經

港股今日反覆向下，恒指低開116點，惟A股反彈，港股一度倒升127點，見27915全日高，受制250天牛熊線(27949點)回落，午後曾挫189點，低見27598，收報27657，跌130點或0.47%，創1月30日以來收市新低，連跌三日累挫2.2%。

北水今日淨流入增至29.67億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

內地資金續流入重磅內銀股，建行(00939)有6.91億元淨買；工行(01398)有4.77億元淨入；中行(03988)有3.08億元淨買；農行(01288)有1.15億元淨買。另外，平保(02318)亦轉入2.16億元。相反，太平(00966)有986萬元淨走；新華保險(01336)有3758萬元淨走。

騰訊(00700)4連跌，今日有5.8億元北水淨買低吸。其他藍籌股方面，舜宇(02382)見4260萬元淨買；港交所(00388)有近5931萬元淨流入。相反，昨日除息的中銀香港(02388)淨流出增至2.41億元；吉利(00175)有8907萬元淨走；萬洲(00288)有367萬元淨出。

其他淨流入較高股份有：融創(01918)全日有7457萬元淨買；中興(00763)有1111萬元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、建行、工行、融創、中行、平保、中銀香港、萬洲、吉利及太平。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、中興、農行、港交所、建行、工行、中行、新華保險、平保及舜宇。