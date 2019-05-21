港股直擊 即巿股評

美國商務部突鬆章，推遲華為禁令90天，但投資者仍心怯，擔心中美貿易戰演變科技戰，港股曾彈過百點後再腳軟，恒指連跌三日，累挫617點或2.2%。

恒指今早低開116點報27671，但A股反彈，港股止跌回升，一度倒升127點，高見27915，惟牛熊線(27949點)阻力大，大市午後再度回落，下午三時過後更跌穿今早低位，跌幅曾擴至189點，低見27598，續創2月8日以來新低，尾市跌幅收窄，最終收報27657，跌130點或0.47%，國企指數收報10634，升1點或0.01%，成交金額950.07億元。

全日大市上升下跌比例各50%。

即月期指收報27553，跌69點，低水104點，成交有19.28萬張。

內地股市向好，上證收報2905，升1.2%；深成指收9087，升1.9%。

藍籌股個別發展。友邦(01299)跌1.1%，更是跌市元兇，拖低大市63點；滙控(00005)下滑0.2%；騰訊(00700)跌0.3%，更連跌第四日；領展(00823)再創新高，曾見98.35元，惟收市轉跌0.1%；九倉置業(01997)為表現最曳藍籌，收跌2.4%；但藍籌內銀支撐大市，建行(00939)升0.3%；工行(01398)升0.4%；中行(03988)升1.4%。

焦點板塊

5G股：美國商務部宣布，給華為及合作夥伴「90天臨時許可」，帶挈一眾5G股回勇，華為對手中興(00763)反彈2.7%；中金叫趁低吸納鐵塔(00788)，收漲0.6%；京信通信(02342)揚4.1%；摩比(00947)升3%；中通服(00552)走高0.2%；昂納科技(00877)漲2.5%。

稀土概念股：國家主席習近平特地前赴江西調研，更考察當地一間稀土企業，中國稀土(00769)應聲造好，一度喪升1.35倍至0.87元，收市仍狂升1.08倍，成交金額5.99億元，亦是全日升幅最大個股；其他金屬股亦趁機炒，金川(02362)飆11.5%；新疆新鑫(03833)抽升9.7%；中信大錳(01091)炒高7.5%；洛鉬(03993)升4%。

4S股：今早跑出，永達汽車(03669)揚3.8%；正通(01728)升2.3%；中升(00881)升3.1%。美東(01268)漲1.9%。

出口股：市場仍擔心會受累中美貿易戰，偉易達(00303)上年盈利倒退17%，大和亦降目標價，收跌2.3%；創科(00669)及申洲(02313)各跌1.6%；敏華(01999)截至3月底止全年純利跌11%，但收市仍升5.2%。

焦點股份

百信國際(00574)：昨日暴瀉54.7%後，今日沽壓未止，收市再插12.9%，成交有1110萬元。集團昨晚發通告，委任胡海松及吳國華為非執行董事，自昨日(5月20日)起生效。

羚邦集團(02230)：今日掛牌，全日潛水，收報0.31元，遠低招股價0.45元31.1%，成交額6980萬元。不計手續費，一手5000股蝕700元。