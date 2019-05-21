港股直擊 即巿股評

高盛發表組合策略研究報告，認為中美貿易摩擦自從5月份激化之後，拖累中國股市自4月份高位回落一成，無可避免地影響中資股的短期投資前景，市場的波動性將高度視乎消息及政策。

高盛表示，中資股目前估值並不完全反映一個持續貿易提升的情況，該行的經濟師相信中美雙方較有可能在6月底或7月初，當兩國領導人在6月下旬的G20會議期間會面後達成協議，但預期有三成機會美國會全面地向中國貨品徵收關稅。

該行維持中國股票「增持」評級，看好在中美貿易磨擦升級下人民幣貶值受惠股份，在本港上市之股份包括:中石化煉化工程(02386)、華虹半導體(01347)、利福國際(01212)、中廣核電力(01816)、ASM太平洋(00522)、中電(00002)、港燈(02638)、華潤燃氣(01193)、中移動(00941)、粵海投資(00270)、中信股份(00267)、四環醫藥(00460)、恒生(00011)、恒大健康(00708)、滙控(00005)、中鐵建(01186)、長和(00001)及新華保險(01336)。

此外，高盛亦看好個別消費類，且公司的海外業務比重較低之股份，包括：廣汽(02238)、海爾電器(01169)、呷哺呻哺(00520)、海底撈(06862)、李寧(02331)、達利食品(03799)、康師傅(00322)、青島啤(00168)、華潤啤酒(00291)及美團點評(03690)。

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