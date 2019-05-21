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今日 15:03 港股直擊 即巿股評

【異動股】中航信曾彈半成 續獲中金推薦

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中國民航信息網絡(00696)曾彈5.3%，見17.5元，現升2.3%，成交額1億元。

中航信昨日盤中曾挫16%，見15.2元，收市挫7.7%。

中金公司發表報告，認為集團去年盈利低於預期，主要由於平均銷價下跌和成本上升，兩者或於2019年和2020年消退，期內盈利增長率或達雙位數。

中金又指中航信估值處於四年低位，集團在中國有壟斷地位，加上內地航空市場快速成長，估值較國際同業理有溢價，維持「推薦」評級和目標價24元。

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