即巿股評 港股直擊

隔晚美股繼續跌，主要係科技股反晒艇，市場擔心中美貿易戰發展成科技冷戰，港股隔晚夜期跟ADR雙雙下跌，預咗今日港股再跌穿噚日低位。不過美國公布推遲華為禁令90日，令港股轉跌為升。恒指低開116點，最多跌136點，低見三個半月低位27651點，其後A股反彈，半日最多倒升127點，見27915點，始終受制二萬八大關。中午恒指報收27848點，升61點；國指則升60點，半日報收10693點。

重磅藍籌股個別發展，大笨象(00005)做好、建行(00939)、友邦(01299)、平保(02318)都升。不過兩隻藍籌股就有啲腳軟，中生製藥(01177)及石藥(01093)分跌跌0.8%及0.6%。至於龍頭騰訊(00700)早段曾低見336.8元，半日倒升1.2%報收346.4元，暫時340元有啲支持。

美國商務部宣布畀華為及其合作夥伴「90天臨時許可」，暫時華為算係有時間走棧，阿Man甚至認為封殺華為都只係擺姿態，係中美貿易戰中嘅談判籌碼，反而最棘手係Google唔再畀華為update其作業系統Android落實的話，好好一部電話就變咗嚿磚頭，呢個係打擊華為最狠嘅一招。家下雖有緩衝期，5G股及相關手機設備股反彈，提醒有貨喺手嘅缸邊友，好趁反彈呢個機會逃生，始終中美關係緊張，雖然阿Man唔相信雙方最終反枱，但喺目前情況不明朗下，科技股係主要磨心，都係避之則吉。

作為全球稀土存量最豐富嘅國家，而稀土又係製造多種高科零件嘅主要元素之一，只要中國限制稀土出口美國，對美科企係一下重擊。習大大忽然前赴江西調研，更考察當地一間稀土企業，令市場不禁諸多揣測。不過習大大走呢一趟，就帶動中國稀土(00769)股價半日狂升67%。當然又係得個睇字，消息過後股價即使未至打回原形，股價亦會回吐，眼看手勿動，高追好易又中伏。

今日港股嘅反彈顯得乏力，而暫時恒指受制二萬八點，呢個關口由以前嘅支持變為阻力。短線恒指支持位喺27600點，其實形態上港股早已走晒樣，目前喺多條移動平均線之下，可以喺現水平築底當然好，只怕突如其來嘅負面消息，又再拖低大市，港股暫時都係易跌難升。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)