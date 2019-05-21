港股直擊 即巿股評

美國推遲華為禁令90天，中美貿易戰暫時降温，港股連跌兩日後反彈，惟受制250天牛熊線(27949線)。

恒指今早低開116點報27671，跌幅一度擴至136點，低見27651，創逾三個半月低，但A股反彈，港股止跌回升，一度倒升127點，高見27915，惟牛熊線阻力大，大市升幅收窄，半日收報27848，升61點，國企指數收報10693，升60點，成交金額544.3億元。

內地股市勁彈，上證半日升1.5%，深成指則揚2.1%。

藍籌股個別發展。滙控(00005)走高0.3%；友邦(01299)漲0.4%；建行(00939)升0.6%；平保(02318)升0.1%；騰訊(00700)倒升1.3%；今日公布季績的中生製藥(01177)及石藥(01093)，半日分別跌0.8%及0.6%。

焦點板塊

5G股：美國商務部宣布，給華為及合作夥伴「90天臨時許可」，帶挈一眾5G股回勇，華為對手中興(00763)反彈5.3%；中金叫趁低吸納鐵塔(00788)，半日漲2.3%；京信通信(02342)更勁彈6.8%；摩比(00947)揚3%；中通服(00552)則升2.4%；昂納科技(00877)漲2.8%。

4S股：今早跑出，永達汽車(03669)揚4.9%；正通(01728)彈升4.1%；中升(00881)升2.1%。美東(01268)漲2.4%。

出口股：市場仍擔心會受累中美貿易戰，偉易達(00303)上年盈利倒退17%，中午跌1.8%；創科(00669)降2.2%，為包尾藍籌；申洲(02313)跌0.8%。

焦點股份

小米(01810)：首季轉虧為盈，盈利31.26億元人民幣，以非國際財務報告準則計，淨利潤則升22.4%，股價重上十元大關，半日升1.3%。

中國稀土(00769)：國家主席習近平特地前赴江西調研，更考察當地一間稀土企業，中國稀土應聲造好，半日狂升67.6%，成交金額1.34億元，亦是今早升幅最大個股。

百信國際(00574)：昨日暴瀉54.7%後，今早沽壓未止，中午再插10.6%，成交有708萬元。集團昨晚發通告，委任胡海松及吳國華為非執行董事，自昨日(5月20日)起生效。