美國商務部宣布，給華為及合作夥伴「90天臨時許可」，帶挈一眾5G股回勇，華為對手中興(00763)更一度反彈5.2%，高見20.65元，新造20.55元，仍升4.7%，成交金額1.76億元。
至於鐵塔(00788)也漲3.4%，重上100天線(1.8元)；京信通信(02342)更勁彈6.1%；摩比(00947)升1%；中通服(00552)則升1.4%；昂納科技(00877)漲1.8%。
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