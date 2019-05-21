大行從渠道獲悉，澳門日均收益按周上升，達至8.76億澳門元，惟賭業股跌多升少。
金沙(01928)現跌0.8%；銀河娛樂(00027)跌1.6%，暫錄四連跌；澳博(00880)降1.4%，更錄六連跌；永利(01128)跌0.5%；但美高梅(02282)升0.8%；新濠(00200)升2%。
大行從渠道獲悉，首19日澳門日均收益達166.5億澳門元，相當於日均收益8.76億澳門元，比上周7.75億元為多。
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