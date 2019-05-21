港股直擊 即巿股評

噚日揀咗隻恒指熊(69142)出嚟，如果喺朝早11點至11點10分，趁恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)上返中軸水平而入(69142)嘅話，按(69142)呢段時間高低位做過$0.098/$0.087，平均買入價就係$0.0925。呢個買入價基本上喺下晝是但一個位走貨嘅話，day trade都有十格八格執。

坦白講，嗰一個位嚴格嚟講都只係由超賣彈到上中軸位，並非一如以往以鐘擺超買/超賣做嘅入市位，所以朝早個位無買到都係合理；[下半part]都有講過，想買熊/Put嘅淡友可以再等SlowSTC(14,3)上到超買時先再入。結果，喺下晝2點55分至3點5分，恒指5分鐘SlowSTC(14,3)兩線都上到「7」字至「8」字水平，超買位確認，(69142)高低位做過$0.098/$0.093，平均買入價就係$0.0955。如果呢鋪係要做day trade嘅話，咁就喺臨收市前10分鐘見恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)落返去超賣就走人，呢個位放嘅話大約食到五格，講緊只係一個鐘嘅時間就食到五格喎，仲想點？

但如果將(69142)過夜嘅話，咁今朝見恒指開市裂口下挫116點，開市報27671點時，唔貪心嘅大前題就應該要走貨。除咗見好即收/以快打慢嚟應付呢個仲係被中美貿易戰困擾住嘅市之外，喺恒指5分鐘圖上見到今朝開市嗰下係裂口下行，但同步SlowSTC(14,3)就乘噚日臨收市前上行個勢keep住上行，呢啲咁古怪嘅走勢有咩辦法仲令你手執一隻約30倍槓桿比率嘅熊呢？唔通真係愛咩！

依家10點2分，恒指已經將今朝早個裂口補回，先跌後升依家再跌31點，做緊27755點，喺恒指牛熊證街貨見到上方熊證比噚日又新增多一行，即係話發行商見到個市累跌咗咁多，都要出返啲貼價嘅熊證比投資者買(咁發行商都要做生意架嘛)，只係以依家現價計，恒指仍然同下方最貼價牛證27600至27699點嘅距離，近過上方最貼價熊證28300至28399點。就算係比街貨量，上方熊證得582張期指，都係輸比下方牛證嗰890張期指。問題係：唔知今朝早裂口下行嗰一下有無震走呢堆貼價牛呢？

開恒指牛熊證搜尋器，諗住睇吓有咩正熊啦，原來最貼價嘅恒指熊收回價落到去28098點，而牛證就仍然都係276XX點呢個位。咁即係話聽日將會見到貼價熊進一步落去到28000至28099點，用牛熊兩邊最貼價(28000至28099點/27600至27699點)嗰兩層嘅門口位(28000點/27699點)計個中位數路(28000+27699)/2]=27849.5，即係話27849.5呢個位就係牛熊證中間水平。

依家10點14分，恒指又再跌返落去咁，做緊27695點，跌91點，入熊做day trade下行嘅入市位已經過(大約10點到)，再追跌嘅話，恒指熊(58589)，收回價28589點，同現價有逾400點差距，槓桿比率約39.14倍，喺收回價同現價距離差唔多嘅嗰堆熊證之中，(58589)槓桿最高，所以適合做day trade。只係要小心嘅係，當等個市回返上去> 5分鐘圖SlowSTC(14,3)再上返超買時，有無踩住/好貼價牛熊證中間位27849.5點，如果係嘅話，咁就等收市再等收工就算啦，因為日線圖上恒指雖然已經失守250天(28014點)，叫做踩入熊區；但經過一輪跌勢=,SlowSTC(14,3)已經好殘，14RSI貼住30呢個位，至於DMI嘅ADX亦拉到好斜，再走嘅話AXD回落> 變相個市無力行，對輪證都唔會有利。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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