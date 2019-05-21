訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:08 港股直擊 即巿股評

【異動股】民眾金融彈19% 擬重組並引入新股東

放大圖片

早前遭債券持有人入稟清盤的民眾金融科技(00279)反彈，曾飆19.4%，見0.246元，現升18%，成交額213萬元。

集團公布，董事會昨日決議採納重組策略，包括：引入戰略投資者，目標籌集不低於5億元，並經營及財務支持；積極與債權人進行對話，實現友好和解；向放債業務的債務人收回應收款項；物色可行新商機。

同日，集團與投資者初步達成一致並訂立諒解備忘錄，投資者擬認購集團擴大後已發行股本不超過30%股份，代價不超過3億元。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。