港股直擊 即巿股評

早前遭債券持有人入稟清盤的民眾金融科技(00279)反彈，曾飆19.4%，見0.246元，現升18%，成交額213萬元。

集團公布，董事會昨日決議採納重組策略，包括：引入戰略投資者，目標籌集不低於5億元，並經營及財務支持；積極與債權人進行對話，實現友好和解；向放債業務的債務人收回應收款項；物色可行新商機。

同日，集團與投資者初步達成一致並訂立諒解備忘錄，投資者擬認購集團擴大後已發行股本不超過30%股份，代價不超過3億元。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。