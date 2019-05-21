港股直擊 即巿股評

近日市況波動，恒指於月初仍處於30000點水平之上，上周卻回落至28000點水平之下，從過去兩週的窩輪市場的資金流向來看，資金主要由恒指及騰訊認沽證流走獲利，並轉而吸納恒指及騰訊認購證，反映投資者部署仍積極，早前未有持倉的投資者希望趁低吸納，而已持倉的投資者亦可能希望加倉部署。

相關資產 資金流入(元) 相關資產 資金流出(元) 騰訊認購 + 2.333億 恒指認沽 - 8643萬 恒指認購 + 8234萬 騰訊認沽 - 3457萬

5月3日至17日期間資金流入及流出狀況

不過，輪證部署最重要是選擇合適條款，不可盲目入場。那投資者現階段選擇窩輪時要注意什麼呢？大市回落至28,000點之下，兩週前投資者留意的認購證會因為市況的變化而變得價外，可能已經不適合現時市況，所以投資者現時選輪時應要重新審視市場提供的產品，特別要注意產品的條款。在此我們建議要特別注意兩點：

宜選擇街貨較低產品

首先，投資者需要留意街貨數據，不要選擇街貨過高的產品。近日導致窩輪街貨偏高的原因可能是因為投資者早前買入窩輪，市況回落之下投資者再買入溝貨，希望降低平均買入成本，令該窩輪的街貨上升。先不論該窩輪的條款是否仍然適合市況，但高街貨的產品是比較容易受市場供求影響價格的穩定性。一般來說，發行商會委派流通量提供者為窩輪提供足夠的流通量，但當窩輪街貨偏高的時候，代表發行商手上的貨源較少，能維持窩輪價格在合理水平的能力亦會較低，市場上供求可能會令窩輪價格偏離合理水平，如市場突然需求增加，不斷買入窩輪，發行商手上貨源較少，市場需求可能會因此而將窩輪價格推高至偏離合理水平，此時投資者再買入就會買貴貨，當需求冷卻，窩輪價格回落至合理水平時投資者就會發現窩輪不跟正股走。因此，投資者宜留意街貨較低的產品，例如可留意街貨量於30%以下的窩輪，同時亦要留意窩輪的發行量是否充足，因為發行量較低的窩輪可能很快就會累積到一定街貨，同樣出現街貨較高的情況。

行使價宜較貼價，不宜太價外

第二，投資者要留意窩輪的行使價。市況回落，早前較熱門的窩輪會因此而變得價外，價外證的對沖值較低，對正股的敏感度亦會較低，可能要正股較大的變動才會令窩輪有變動，另外，價外證對引伸波幅變化亦較敏感，若引伸波幅回落，有更大機會出現不跟正股走的情況，所以投資者要留意窩輪的行使價，選擇貼價/輕微價外證。以騰訊為例，本週一收市價342元，以約10%價外程度以內選擇窩輪，投資者可留意行使價370元以下的產品，值得留意兩週前較活躍的產品大多是行使價420元或以上，現時都已變成很價外的產品。事實上，像騰訊這樣的大藍籌市場上是充足不同條款的產品可供投資者選擇。在發行商的認股證搜尋器中以行使價342至370元、2個月期以上、街貨低於30%為篩選條件，再以實際槓桿排序，可得到下圖的結果，可留意到騰訊購25743為當中槓桿最高的產品，是較貼價窩輪之中較突出的選擇。

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/

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