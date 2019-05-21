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今日 09:52 港股直擊 即巿股評

【異動股】盈利倒退一成七 偉易達曾挫3%

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出口股偉易達(00303)上年盈利倒退17%，股價今早受壓，一度低見68.2元，挫3%，新造68.75元，仍跌2.2%，成交金額1780萬元。

受到電訊產品銷售下跌及成本上漲拖累，集團去年度盈利下跌17%，至1.7億美元。

主席黃子欣表示，集團約有46%業務來自北美洲，旗下電子學習產品及電訊產品暫時均沒有被加徵額外關稅，惟承包生產業務受到影響，一旦美國對中國進口貨全面開徵25%關稅，集團會把更多產能轉移至馬來西亞廠房。

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