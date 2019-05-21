港股直擊 即巿股評

中美貿易關係正惡化，科技戰愈見明顯。港股預託證券預示今日續低開，科網股仍是市場焦點。

美股連續兩個交易日收市下跌。美股早段最多跌203點，中段開始收窄跌幅，收報25679點，跌84點或0.33%；標普500指數挫0.68%報2840點。美國向中國電訊設備製造商華為實施制裁後，市場傳出美國多間主要科技公司，停止向華為提供軟件和組件，拖累歐美晶片股受壓，納指明顯跑輸，收報7702點，跌113點或1.46%。費城半導體指數急跌4%，跌至兩個月來最低水平。

中斷與華為部份合作的Google，其母公司Alphabet股價跌超過2%；英特爾(Intel)跌近3%；高通(Qualcomm)跌近6%；博通(Broadcom)亦跌近6%；美光科技(Micron Technology)跌近4%。蘋果跌逾3%，主導美股跌勢。

中概股多數收低，阿里巴巴跌5.2%，京東跌3.2%，百度跌8.4%；網易跌3.3%；拼多多跌8.5%。中芯國際則漲8.1%。

美國亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克(Raphael Bostic)表示，貿易不確定性抑制投資；不認為今年會減息，對達成通脹目標並不感到擔心；預計美國經濟將繼續增長。

經合組織(OECD)表示，鑑於全球緊張局勢已經對全球經濟復甦造成拖累，而且將繼續威脅投資和增長，OECD將2019年全球經濟增速預期自去年預測的3.9%下調至3.1%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與周一本港收市價比較，普遍向下。滙控(00005)ADR折合港元計收報65元，較本港上日收市低0.26%；騰訊(00700)ADR收報335.2元，低6.8元或2%；國壽(02628)ADR收報18.1元，低1.2%。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報13.5元，低0.15元；中石油(00857)ADR收報4.6元，低5仙；中石化(00386)ADR收報5.7元，低1%。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報72.44元，低0.11元；聯通(00762)ADR收報8.4元，低0.4%；中電信(00728)ADR收報3.86元，無升跌。

港股ADR指數報27592，較周一恒指收市低195點或0.71%。恒指昨日最多跌247點，低見27699，收跌158點報27787，為三個半月最低。恒指14天RSI跌至31，接近技術超賣。A股方面，上證指數昨日低走，尾市跌幅收窄。習近平江西考察稀土產業，國防軍工、稀土永磁板塊急升，滬指全日收跌0.41%。市場仍觀望中美貿易戰發展，預計短期大市將維持反覆調整。

焦點股份

小米集團(01810)：首季由虧轉盈，盈利31.26億元人民幣，對比去年同期虧損逾70億元人民幣。按非國際財務報告準則，經調整淨利潤20.8億元人民幣，按年上升兩成二，按季上升一成二，好過市場預期。

中生製藥(01177)：公布附屬公司正大天晴藥業開發的抗腫瘤藥「吉非替尼片」，已獲得中國國家藥品監督管理局頒發的藥品註冊批件。

偉易達(00303)：公布截至3月底止全年盈利1.71億元美元，按年跌16.97%；每股基本盈利68.2美仙，派末期息每股50美仙。

石藥集團(01093)及中生製藥均於今日公布截至3月底止首季業績。

友邦保險(01299)、長實集團(01113)、碧桂園(02007)、恒安國際(01044)將於今日除息。