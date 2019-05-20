重要通告 港股直擊

小米集團(01810)公布，截至3月底止首季業績，成功轉虧為盈，盈利31.26億元(人民幣．下同)，每股盈利13.2分。

去年同期則錄得虧損70.05億元，每股虧損71.8分。不過，如以非國際財務報告準則計，淨利潤為20.81億元，按年升22.44%。

期內，收入437.57億元，按年增長27.15%。

小米表示，正式宣布並加速推進「手機+AIoT」雙引擎戰略，大幅增加IoT平台接入的設備數量。截至3月底，MIUI月活躍用戶達到2.61億，按年增長37.3%。IoT平台已連接的IoT設備數目(不包括智能手機及筆記本電腦)按年增長七成，達到約1.71億台。

手機業務方面，第一季智能手機分部的收入約為270億元，按年增長16.2%。季內智能手機銷量達2790萬部。根據Canalys統計，第一季小米智能手機出貨量排名全球第四。小米又稱，智能手機分部的一系列戰略調整初見成效，通過不斷優化產品組合，拆分Redmi為獨立品牌，於季內成功實施多品牌戰略。

另外，集團IoT與生活消費產品分部的收入於第一季按年增長56.5%，至120億元，持續保持較快增速。

至於互聯網服務分部收入則按年增長31.8%，至43億元。其中，廣告業務收入達23億元，增長21.8%。遊戲收入增長6.8%，至8.23億元。其他互聯網增值服務收入達12億元，增長96.4%，主要是由於互聯網金融業務和有品電商平台收入的快速增長。