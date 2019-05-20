重要通告 港股直擊

白馬戶外媒體(00100)公布，預計2019年上半年收入將較去年同期下跌雙位數字。另外，計及成本增加，預料期內會錄得虧損。2018年上半年純利為7620萬元(人民幣．下同)。

該公司解釋，由於外在環境的不確定因素增加，加上中國經濟增長放緩，以及中國整體廣告市場(包括整體戶外廣告市場)狀況，大部分客戶對開銷抱持審慎態度。白馬戶外媒體今年首季收入為3.5億元，與去年同期相若。

2019年4月，若干大型客戶進一步剝減開支，使該集團的銷售較去年同減少約20%。