港股直擊 即巿股評

中美貿易戰升級，市場更擔心貿易戰會演變成為科技戰，加上港滙續弱，投資者憂資金外流，港股連跌兩日，累挫487點或1.7%。

恒指高開12點報27959，最多升53點，高見27999，惟A股下挫，累港股掉頭向下，250天牛熊線(約27962點)得而復失，最多跌247點，低見27699，創2月8日以來，逾3個月低。不過，內地股市跌幅收窄，恒指跌勢亦收歛，但受制牛熊線。最終恒指收跌158點，報27787，為三個半月最低，國企指數收10633，跌55點，大市成交1055.79億元。

全日大市下跌比例77%，上升比例23%。

即月期指收報27622，跌108點，低水166點，成交有19.5萬張。

路透引述消息人士稱，在美國對中國電訊商華為的禁購令生效後，谷歌已暫停與華為的部分業務往來，包括技術支援與涉及Android操作系統的更新等。

另外，外電引述消息人士透露，英特爾、高通(Qualcomm)、賽靈思(Xilinx)和博通(Broadcom)等晶片製造商告訴員工，將不會向華為供貨，直至另行通知為止。

藍籌股個別發展。工行(01398)升1.1%；新地(00016)漲0.7%；恒地(00012)也升0.8%；建行(00939)無升跌；但友邦(01299)跌0.4%；騰訊(00700)未能如期推出美劇《權力的遊戲》第八季第6集，收挫3.9%；滙控(00005)跌0.5%；平保(02318)跌1.8%。

焦點板塊

手機股：受谷歌及美國晶片商針對華為事件影響，向華為供應鏡頭模組的龍頭舜宇(02382)，收挫5%；丘鈦(01478)插8.3%；比亞迪電子(00285)瀉7.4%；鴻騰(06088)跌2.6%；小米(01810)再跌2.7%，更跌穿十元大關；上周五公布季績的瑞聲(02018)，高盛將評級由「沽售」升至「中性」，美銀美林轉軚睇好，全日微升0.2%；信利(00732)發盈喜，全日逆市揚3.4%。

豬肉股：內地買家早前取消大額美國豬肉進口訂單，豬肉股跌勢未止，中糧肉食(01610)大跌10.5%；擁美國業務兼豬肉股龍頭萬洲(00288)，收挫5.2%，為包尾藍籌；雨潤(01068)也挫4.1%；惠生國際(01340)乾挫5.1%。

防守股：中美關係仍未明朗，資金泊入防守股，領展(00823)再創上市高，全日升2.8%；中電(00002)升2.9%，為表現最好藍籌；港燈(02638)漲0.1%；花旗指美國封殺華為，將降內地電訊商5G資本開支，反而有利三大電訊股，中移動(00941)升0.8%；聯通(00762)也漲0.5%；中電信(00728)升1%。

焦點股份

鐵塔(00788)：市場擔心科技戰，變相拖慢內地5G發展，拖累鐵塔收挫6.4%，成交有31.27億元。

中芯(00981)：收揚8%，因美國晶片商封殺華為，但市場憧憬內地加快轉用內地晶片，華虹半導體(01347)也向好，收升1.6%。

百信國際(00574)：開市後暴瀉，一度大跌73.3%，低見0.1元，收造0.17元，仍插54.7%，為表現最曳個股，成交金額大增至3.94億元。集團於5月10日公布，蔡元開因決定追求其他個人發展，而提呈辭任公司秘書，並委任張世澤接任。

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