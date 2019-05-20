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今日 15:41 港股直擊 即巿股評

領展創新高 鐵塔插逾7% 港股27800水平爭持

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港股午後於27800點水平爭持，截至下午約3時37分，恒指報27772點，跌173點或0.6%，大市成交額933.65億元。

國企指數報10620點，跌68點或0.6%。

A股，滬指跌0.41%；深成指跌0.93%。

美國道指期貨最新升54點，報25834。

公用事業及收息股造好，領展(00823)創新高，現升2.5%；中電(00002)升2.8%。

不過，鐵塔(00788)午後曾插7.4%，見1.74元逾兩個半月低，最新挫6.4%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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