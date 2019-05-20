港股午後於27800點水平爭持，截至下午約3時37分，恒指報27772點，跌173點或0.6%，大市成交額933.65億元。
國企指數報10620點，跌68點或0.6%。
A股，滬指跌0.41%；深成指跌0.93%。
美國道指期貨最新升54點，報25834。
公用事業及收息股造好，領展(00823)創新高，現升2.5%；中電(00002)升2.8%。
不過，鐵塔(00788)午後曾插7.4%，見1.74元逾兩個半月低，最新挫6.4%。
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港股午後於27800點水平爭持，截至下午約3時37分，恒指報27772點，跌173點或0.6%，大市成交額933.65億元。
國企指數報10620點，跌68點或0.6%。
A股，滬指跌0.41%；深成指跌0.93%。
美國道指期貨最新升54點，報25834。
公用事業及收息股造好，領展(00823)創新高，現升2.5%；中電(00002)升2.8%。
不過，鐵塔(00788)午後曾插7.4%，見1.74元逾兩個半月低，最新挫6.4%。
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