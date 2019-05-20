即巿股評 港股直擊

華為被美國封殺，上周三將華為及多間附屬公司列入出口實體管制名單，即係美企未經許可，唔可以向華為出售技術及零件，市場憂慮全球供應鏈大亂。有見及此，有消息又指美國商務部補充，稍後或可能發出臨時一般許可證，有效期90日，期間暫准用華為設備，希望美企有緩衝期，有足夠時間將設備轉換，同時又可以維持網絡正常運作。同時商務部亦允許華為採購美國製品，協助現有客戶維持網絡穩定。

不過有關許可並不適用於跟華為嘅新交易。不過市場仍然謠言滿天飛，又話聯想集團(00992)會停止向華為供貨，但聯想已澄清並表示會與華為共渡難關。可惜另有傳聞指，自美國對華為嘅禁購令生效後，Google已暫停跟華為嘅部份業務來往，包括技術與涉及Android操作系統更新等等。若然Android呢個OS唔再畀華為更新，咁華為就真係大檸樂，一部作業系統癈咗嘅手機，同一嚿磚頭真係冇乜分別。

除咗華為被封殺繼續發酵之外，中美貿易談判據聞陷入停頓，亦令中港兩地股市繼續受壓。恒指高開12點，開市後雖然曾升53點，見過27999點半日高位，受制二萬八大關，加上市場擔心人民幣弱勢下，七算遲早不保，A股繼續走弱，港股當然被拖累倒跌，跌幅曾擴大至247點，見27699點半日低位，亦係逾三個月新低。其後恒指跌幅一度收窄至廿幾點，可惜二萬八關已由之前嘅支持變成阻力。半日恒指報收27827點，跌119點；國指跌51點，中午報收10637點。

藍籌股個別發展，港股一向係成也騰訊(00700)，敗也騰訊，騰訊冇運行，港股當然唔精神。騰訊上周五失守360元重要支持後，進一步走弱，今日果然要考驗100日線(350)及250日線(345)，短線支持喺330-340元，但上升通道底部失陷，短線都係瓜多過菜。短炒就好應該跟番止蝕策略去做，長線想買貨未係時候，反而有貨喺手好趁反彈減持，短線阻力喺365元至270元。

至於華為事件所影響，手機設備股頽勢未改，整個板塊難逃一跌，除咗信利(00732)發盈嘉，半日逆市升6%，其他手設股跌幅由0.3%至8%不等。除咗手機設備股係今次貿易戰大輸家之外，豬肉股亦插水，而內地買家未有因為豬瘟疫情增加向美國供應商加碼進口豬肉，反而取消大額美國豬肉進口訂單，成個板塊跌到死死吓。

資金轉向避險，資金繼續追捧防守股，當中領展(00823)又創上市新高，不過阿Man認為相關防守股估值已唔便宜，再追嘅值博率唔高，有貨喺手當然唔怕坐定定，但未有貨家下先入場就有啲冒險，睇定啲都未遲。若然連呢個板塊都急轉彎向下，而其他股份又未見起色的話，即係市場最後一根稻草都失守，反映資金全面撤退，屆時唔止係risk off ，直情係hands off ，離場轉持現金乜股都唔搞。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)