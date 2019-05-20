港股直擊 即巿股評

谷歌或暫停華為部分業務往來，加上中美貿易談判據報已暫停，港股上周挫329點後，今早高開低走，再度跌穿250天牛熊線(27962點)

恒指高開12點報27959，最多升53點，高見27999，惟A股下挫，累港股登頂後掉頭向下，再度跌穿牛熊線後跌勢加劇，最多跌247點，低見27699，創2月8日以來，逾3個月低。不過，內地股市跌幅收窄，恒指跌勢仍收歛，但受制牛熊線。恒指中午跌119點，報27827，國企指數半日收10637，跌51點，中午大市成交583.32億元。

內地股市向下，上證半日跌0.6%，深成指則降1%。

藍籌股個別發展。友邦(01299)升0.5%；工行(01398)升0.2%；新地(00016)漲0.6%；恒地(00012)也升0.5%；建行(00939)跌0.2%；騰訊(00700)未能如期推出美劇《權力的遊戲》第八季第6集，半日跌2.5%；滙控(00005)跌0.6%；平保(02318)跌1.8%。

焦點板塊

手機股：受谷歌華為事件影響，向華為供應鏡頭模組的龍頭舜宇(02382)，中午挫4.3%，為包尾藍籌；丘鈦(01478)插7.8%；比亞迪電子(00285)挫5.1%；鴻騰(06088)挫5.3%；上周五公布季績的瑞聲(02018)，高盛將評級由「沽售」升至「中性」，目標價44元，半日只微跌0.3%；信利(00732)發盈喜，半日逆市揚6%；小米(01810)再跌1.4%，暫錄四連跌。

內房股：住建部警誡內地四個城市樓價，內房股受壓，尤其二線表現較弱，美的置業(03990)及首創置業(02868)齊瀉5%；新城發展(01030)挫4.4%；旭輝(00884)跌3.8%；龍光(03380)跌3.7%；但一線中國海外(00688)無升跌；萬科(02202)更轉升0.2%。

豬肉股：內地買家早前取消大額美國豬肉進口訂單，豬肉股跌勢未止，中糧肉食(01610)大跌10.5%；擁美國業務兼豬肉股龍頭萬洲(00288)，中午挫3.7%；雨潤(01068)也降2.5%；惠生國際(01340)乾挫3.2%。

防守股：中美關係仍未明朗，資金泊入防守股，領展(00823)及中電(00002)升2.7%，為半日表現最好藍籌，當中領展更再創上市高；港燈(02638)漲0.4%；中移動(00941)走高0.8%；聯通(00762)也漲0.6%。

焦點股份

中芯(00981)：半日揚6.5%，因美國晶片商封殺華為，但市場憧憬內地加快轉用內地晶片，華虹半導體(01347)也向好，中午升2%。

百信國際(00574)：開市後暴瀉，一度大跌73.3%，低見0.1元，半日收造0.175元，仍插53.3%，為表現最曳個股，成交金額大增至2.87億元。集團於5月10日公布，蔡元開因決定追求其他個人發展，而提呈辭任公司秘書，並委任張世澤接任。