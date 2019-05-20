重要通告 港股直擊

國泰航空(00293)公布，4月份的載客量按年有所增長，惟貨物及郵件運載量則下跌。

4月國泰航空與國泰港龍航空合共載客312.72萬人次，按年上升4.9%，乘客運載率微跌0.6個百分點至83.9%，以可用座位千米數計算的運力則上升8.1%。今年首4個月，載客量上升4%，而運力則增加6.5%。

上月運載的貨物及郵件合共16.37萬公噸，按年下跌6.2%，運載率下跌5.5個百分點至62.5%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力上升0.9%，而貨物及郵件收入噸千米數的跌幅為7.3%。

今年首4個月，載貨量下跌5.3%，運力升0.1%，而貨物及郵件收入噸千米數則跌5.9%。

國泰航空商務及貨運董事林紹波表示，4月份客運業務收入錄得按年增長，主要因為今年復活節假期較遲開始。月內運載乘客人次有不俗的增長，惟運力顯著增加，運載率大致不變。復活節長假期有助刺激短途航線的需求及推動收益率，然而4月整體收益率錄得按年下跌，預料收益率於未來數月仍會受壓。

他又稱，目前主要貿易航線的空貨運需求較弱，不利貨運業務，運載貨運量及收益率均下跌，預料情況在可見將來仍會持續，會繼續密切關注中美貿易關係的最新發展，及對全球貿易貨流的影響。