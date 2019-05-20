即巿股評 港股直擊

噚日真係熱到傻，上個星期又話會落雨，狂風雷暴，又呢樣嗰樣咁，終於咪又係陽光普照，仲出埋「酷熱天氣警告」添；不過今朝睇新聞又話股低壓槽今個星期唔知向邊鬼個方向吹，所以今個星先有雨喎...是但啦，落雨咪又係咁返工；出黑雨嘅咪坐喺屋企等黑雨停，然後又一堆人一齊仆去坐車返工。

依家望出街都仲係好好天，但係個市就唔多掂，上個星期五(17日)講嘅20天線(29182點)跌穿50天線(29238點)嗰「死亡交叉」今日出現咗，同步見日線圖上嗰條10天線(28493點)向下殺落條100天線(28216點)殺得幾咁狠。至於傳說中嗰條牛熊分界線(即250天線，27963點)，喺今朝早開市無幾耐就已經穿埋。

依家9點54分，恒指由今朝升轉跌86點，做緊27859點，牛證第一層街貨27900至27999點嗰520張期指全數被收回，再落就係27800至27899點，呢度有成1098張期指，按牛前恒指最低做過27864點計，呢度有接近一半街貨都被個市殺咗。剛剛幫同事計完淘寶啲運費之後，依家10點11分，恒指已經落到277XX點，即係話呢層重街貨無咗之餘，250天線今次認真地講「拜拜」嘅機會率都真係好高。

換埋條保歷加通道出嚟，大市再跌但無再跌穿條保歷加通道底(27595點)，都係嗰句：保歷加通道口拓闊中就即係比位恒指去行，但係照依家個走勢恒指係向下行咁解。

雖然日線圖上見SloWSTC(14,3)已經落到嚴重超賣嘅水平，但由於SloWSTC(14,3)係比較敏感嘅技術指標；再加上「超賣再超賣」時有發生。依家10點25分，剛剛見到負責掌管公司印章嘅珠姐(亦都係我哋嘅pantry CEO)行過，拿拿聲比份文件佢打印，再scan返比相關同事，然後珠姐再請我食一隻佢親手包嘅鹼水粽我食，返到埋位就見個市連277XX點都無埋，再咁落去呢篇稿都真係沒完沒了，恒指熊(69142)，收回價28388點，同現價有逾500點差距，換股比率10000，槓桿比率約29.58倍，喺敏感度相對高啲嗰堆熊證之中，槓桿比率又偏高，趁恒指5分鐘圖見超買時先出手。(啱啱插完之下要等一等先得)

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；Weibo[下半part]：#Gladyshan#