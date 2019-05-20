即巿股評 港股直擊

美國總統特朗普較早前將中美貿易戰升級後，儘管上周一未有如期公布向總值約3000億美元中國貨徵收額外25%關稅的細節，5月14日復市的恒指仍跌了1.49%，中國當晚亦宣布反制措施，6月1日開始向總值600億美元美國貨提高加徵關稅率。就在貿易戰可能惡化之際，美國財政部指財長努欽(Steven Mnuchin)計劃稍後訪華舉行經貿會談；特朗普則形容，目前與中國的貿易戰只是「小爭吵」(a little squabble)，雙方貿易逆差問題由來已久，需要盡快解決，他又強調與國家主席習近平的關係非凡，刺激翌日恒指反彈0.51%。

其後努欽出席國會參議院聽證會表示，短期將前往北京繼續磋商，並指特朗普預期6月底將與習近平主席在(日本大阪)G20集團峰會見面。努欽並未提及訪華的確實日期，而美國農業部數據顯示，中國取消了3247噸、逾一年來規模最大的美國豬肉訂單，農業部長珀杜(Sonny Perdue)透露，總統要求制訂協助農民紓困計劃，向農民發放合共150至200億美元補貼，成為去年7月6日兩國爆發貿易戰後，美國第二次對受關稅影響的農民提供紓困措施，亦預示中美貿易矛盾難望短期內解決。

另一方面，特朗普(美國時間5月15日)簽署行政命令，宣布國家進入緊急狀態，禁止美國企業使用威脅國家安全的外國電訊設備，商務部隨即將中國華為及其74間附屬機構列入黑名單。禁令生效之後，美國供塵商要獲得政府許可，才可出售零部件予外國黑名單公司。相關「負面」消息令恒指上周五急挫328點或1.16%，全星期(5月14至17日)則跌了604點或2.11%。

本欄估計，恒指未來兩周表現仍繼續受中美貿易戰最新發展的消息帶動(見5月15日【搏拳實錄】)，而政治市或消息市最難搞的是，既不能對貿易戰的發展充耳不聞，又不能跟車太貼(尤其是以「反口當食生菜」的侵侵總統做主角的貿易戰)，短線以至中線投資部署，唯有利用可「隔除雜音」的技術分析。

戰友畢老林在5月10日的「投資者日記」題為〈捉到鹿唔識脫角〉講到：特朗普在Twitter發難觸發市場動盪，事發前絕大部分人都當正中美達成協議乃done deal…。但老徐(參考EJFQ多個指標後決定)於4月30日short call行使價29800點的5月恒指期權，因嫌賺盡只是沽售認購期權可以收取的期權金，在short call的基礎上於5月2日多建一個行使價29400點的即月恒指期權long put倉位…也就是說，老徐第二注博嘅係大茶飯。

但老徐早在5月6日就已急不及待平掉該long put獲利(見5月8日及15日【搏拳實錄】)，錯過了食大茶飯的罕有良機，因此才被老畢取笑捉到鹿唔識脫角。不過，捉鹿和脫角乃兩套不同功夫，老徐自然也後悔太早食胡，但諾貝爾經濟學獎得主卡內曼(Daniel Kahneman)的Propect Theory發現，提早收取回報亦是常人的心理bias。

老徐