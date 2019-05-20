港股直擊 即巿股評

騰訊(00700)稱未能如期推出美劇《權力的遊戲》第八季第6集，股價今早受壓，一度低見345.8元，跌2.8%，新造347.4元，跌2.4%，成交金額26.7億元。

騰訊美劇官方微博發布聲明稱，《權力的遊戲》第八季第6集，因傳輸問題不能如期上線，播出時間將另行通知。

其他科技股大致受壓，小米(01810)下滑0.8%；金山軟件(03888)降2.4%；閱文(00772)挫4.3%；美團點評(03690)下滑0.1%。

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