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外電引述銷售文件披露，在港開設廚藝學校、中國最大職業技能教育提供商中國東方教育控股今日起開始評估投資者對其香港IPO的需求。

該公司擬將集資所得的45%用於土地購置和設施建設，15%用於在特定市場建立學校，15%用於新專業和課程研究，15%用於升級學校設施，10%用於營運資金。

公司股份預計5月27日至6月4日接受投資者認購；目標6月12日上市。

據初步招股說明書顯示，法國巴黎銀行是獨家保薦人。

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