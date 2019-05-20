港股直擊 即巿股評

美國封殺華為，中美談判前景堪虞，港股兩周瀉逾兩千點，失守二萬八水平，短期料反彈幅度有限，市場關注人民幣滙價及中美貿易關係情況。

上周五美股震盪收跌，尾市向下，道指收跌98點或 0.38%，報25764點，連跌四周；受到華府公布華為禁售令打擊，納指跌1.04%，報7816點，周跌1.27%；標普500指數跌0.58%，報2859點，周跌0.76%。收市後，有傳媒報道，中美兩國貿易談判已結停頓。雙方沒有公布下一次開會時間。

上周一美股暴跌，當天道指重挫617點。隨後美股連續三日反彈，大體挽回了此前損失。但隨著不確定性因素再度捲土重來，周五美股繼續受壓。不過周五公布強勁的消費者信心數據使股市跌幅有限。

百度跌近17%，一季度錄得2005年上市以來首個季度虧損。

英國脫歐會談破裂，令投資者感到擔憂。在經歷了長達6周的會談後，英國最大的兩個政黨未能就英國脫離歐盟計劃達成協議。英國工黨領袖Jeremy Corbyn對英國文翠珊表示，自己「已經盡了最大的努力」。英國脫歐會談破裂的消息導致英鎊滙率走低。

周五紐約期油收跌0.3%報62.87美元/桶，周漲2%。美國對伊朗實行的制裁行動已使伊朗這個OPEC成員國5月份的原油出口進一步萎縮，放大了OPEC主導的減產行動造成的原油供應緊張局面。

美股道指期貨今早曾升逾100點，最新升62點報25842。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股上周五收市價比較，普遍向下。滙控(00005)ADR折合港元計收報65.33元，較本港上周五收市低0.22元；騰訊(00700)ADR收報351.51元，低4.29元；國壽(02628)ADR收報18.64元，低0.06元。「三桶油」大致持平，中海油(00883)ADR收報13.38元，無升跌；中石油(00857)ADR收報4.56元，無升跌；中石化(00386)ADR收報5.65元，低0.01元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報72.44元，低0.11元；聯通(00762)ADR收報8.45元，高0.03元；中電信(00728)ADR收報3.86元，無升跌。

港股ADR指數報27892，較上周五恒指收市低53點或0.19%。恒指上周五曾挫365點，見27909點逾三個月低，收報27946點，跌328點或1.2%，創2月15日以來收市新低，稍為跌穿250天線平均線(約27974點)。美元兌港元短暫觸及7.85的弱方兌換保證。

內地官方媒體《人民日報》發表評論員文章指，在中美經貿談判中，美方誠意不足、居心叵測，動輒揮舞關稅大棒、一再進行極限施壓，妄圖靠施壓迫使中方接受漫天要價，稱這種如意算盤，最終必定落空。

內地對中美貿易戰的口風日趨強硬，人民幣加速貶值，兌美元滙率會否「破7」再度引起熱議。人民銀行副行長、國家外滙管理局局長潘功勝昨日就派「定心丸」，強調中國經濟運行整體平穩，具充足的政策工具應對滙市波動，有能力保持人民幣滙率在合理均衡水平上的基本穩定。

焦點股份

美團點評(03690)：內地傳媒報道，美團打車在上海及南京上線後，昨日新增十五個試點城市。另外，美團將於本周四(23日)收市後公布首季業績。高盛發表報告，預期美團在放慢外賣業務的推廣力度、減少補貼之下，有助改善利潤率及收窄虧損。

偉易達(00303)：今日將公布截至3月底止全年業績。