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昨日 21:00 即巿股評 港股直擊

【個股分析】深圳國際具防守性 可成逆市之選

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深圳國際(00152)主要從事物流基礎設施的投資、建設與經營，並擁有基礎設施及信息服務平台，向客戶提供各類物流增值服務。現時業務涵蓋四個部分，其中收費公路業務仍是主要收入來源，去年該業務佔總營收約73%；剩下的三大業務分别是物流、房地產住宅(物流園區轉型)以及投資類業務(主要持有深圳航空49%股權)。

截至2018年12月底止，全年純利按年上升12.8%至43.13億港元，營業額上升14.2%至115.81億港元，毛利率增加2.4個百分點至39.5%。集團去年業務受到人民幣貶值所影響，若撇除匯兌虧損的核心業務收入上升12%至103.47億港元，經營盈利更升20%至39.22億港元。

集團去年大部份收費公路的車流量及路費收入均表現理想，續帶來穩定的現金流；加上由於長沙環路及益常高速首次全期納入，推動主營業務收費公路收入上升13%至75.69億港元，盈利上升32%至13.25億港元。

至於物流業務方面，收入上升8%至27.78億港元，盈利升25%至2.93億港元，主要受惠於港口業務量顯著上揚，綜合物流港項目效益逐步釋放，以及旗下康淮電商中心帶來新的收入及利潤貢獻。

儘管集團劃出了4條高速公路項目，但近年完成收購水官高速、益常高速及深圳沿江項目等優質項目的經營權，合計新增收費公路里程約142公里，成功彌補收回公路項目的損失。

預測股息率逾5.5厘

預期今年外部環境不確定因素依然較多，匯率存在較大波動性；但隨著中國電子商貿發展蓬勃，市場對物流基礎設施及服務仍有較大需求，對集團業務有較大推動作用，前景仍值憧憬。

該股現價預測市盈率8.97倍，市賬率1.12倍，與過往皆存有折讓；加上集團去年派發末期股息每股0.36港元，連同特別股息的0.7港元，全年累派1.06港元，預測股息率達5.56厘，具一定防守性。在市況欠穩下，不失為一個較佳的投資選擇。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期深圳國際2019、2020及2021年每股盈利為1.390、1.615及1.845元人民幣，給予12個月目標價18.0港元，相當於今年預測市盈率10.0倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 　元富證券(香港)研究部經理

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