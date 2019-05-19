即巿股評 港股直擊

讀者吳小姐問：「我在4月中時在8.7元入了華潤水泥(01313)，到現在都沒有止蝕，應該如何部處，還會跌嗎？長揸有望上回8.7元嗎？因第一季業績倒退，望第二三季能有扭轉業績嗎？另一隻想問中國建材(03323)，現價可入望追落後？有上望價嗎？感激回答！謝謝！」

林嘉麒 宏滙資產管理董事及投資策略總監

「兩隻股份都是水泥股，此板塊於去年第四季至今年第一季，市場很難掌握其股價節奏。我們眼見水泥價格上升，但華潤水泥這些龍頭股份，業績未有受惠得到，所以水泥價格近期再次上升，都未能支持其股價反彈。無論華潤水泥或是中國建材也好，股價短期繼續尋底的機會較大。現時水泥價值仍處於調研當中，若調研完成，官方未有進一步將水泥價格壓下來，水泥股就有空間反彈。我不建議讀者選擇買入中國建材，因為每次的股價反彈都不及華潤水泥快，反而華潤水泥第一季業績不理想，可以搏第二季業轉好，值搏率可能較高。若你考慮搏中國建材反彈，倒不如溝淡華潤水泥，至少它不會受到債務價格、人民幣升跌、債券市場影響等。若華潤水泥能夠回調至6.5元附近，可以考慮加一注，將平均價拉低，提升獲利機會，我相信今年內仍然有機會見家鄉。」

麥振威 富昌金融集團聯席董事

「水泥價格年初以來基本上在高位徘徊，不過房地產市場吹著冷風，新房建造活躍度不高，水泥銷售受一定影響。由於水泥股去年盈利基數甚高，故今年業績易跌難升。較早前，國家市場監督管理總局反壟斷局點名6家水泥企業，參加建材壟斷行為告誡會，包括中建材、海螺、冀東、華潤、華新和山水，市場憂慮建材價格受監管，消息拖累水泥股急跌。華潤水泥本身質素不錯，亦有大灣區發展概念，股價跌至現水平，估值已有一定防守性，不過要回升要一段時間，不建議現水平止蝕，持有待回升至8元仍是有機會的，但既然已持有潤泥，不宜再在組合中再加入多一隻水泥股了。」

尹德政 信報分析員

「受水泥價格從去年12月底高位回調逾7%，加上春節後復工較市場預期慢，拖累華潤水泥首季純利跌17%至14.9億元。值得留意是，水泥對內地固定資產投資較為敏感，最新公布內地4月固投增長按年有6.1%，在中美貿易戰下，內地或會加快基建投資，穩定內地經濟，對水泥股有利。從股價走勢圖睇，在港股偏弱下，潤泥或會下試1月初低位6.6元水平，即比周五收市價仍有3.8%，暫時持有待反彈，但不建議追入中建材，因上周五錄北水流走。」

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