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今日 18:25 港股直擊 即巿股評

【北水手影】淨入10.8億 掟華為概念股 買工行建行

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擔心中美貿易關係惡化，加上憂慮新興市場走資，港股高開低走，全日挫328點，失守250天牛熊線(27974點)收市。

北水全日淨入10.77億元，連續第五日錄得淨流入。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

今日最多北水流走個股為國壽(02628)，全日淨走2.12億元，其次為吉利(00175)，全日錄1.85億元淨沽，第三多為萬洲(00288)，今日有1.15億元淨走。

美國封殺華為愈演愈烈，向華為供應零部件的舜宇(02382)插10.4%，全日也錄1.06億元淨走；被稱為華為概念股的中軟國際(00354)，收瀉6.6%，亦錄2170萬元淨沽，華為對手中興(00763)亦有9527萬元淨走。

另外，平保(02318)、中國建材(03323)及融創(01918)，全日也分別有8063萬元、528萬元及306萬元淨沽。

北水依然鍾情內銀股，工行(01398)及建行(00939)分別錄6.35和3.69億元淨入，連續第二日後最多首兩位內地資金流入個股。

其他較多北水流入個股有騰訊(00700)、海螺(00914)及信証(06030)，全日有1.47億、8066萬及3833萬元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:工行、騰訊、融創、建行、平保、舜宇、國壽、吉利、萬洲及海螺。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、中興、新華、舜宇、融創、中建材、吉利、萬洲、中國軟件及信証。

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