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今日 17:32 港股直擊 即巿股評

港股兩周累瀉2135點 收穿牛熊線 5G股慘情

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市場憂慮中美貿易關係惡化和新興市場走資，中港股市今日顯著下挫，恒指高開低走，收穿250天線牛熊線。

恒指高開152點，報28428屬全日高，開市後掉頭倒跌，失100天線(約28197點)，上午最多跌304點，見27971點，觸及250天線(約27974點)後喘穩，中午跌218點，午後跌穿上午低位，曾挫365點，見27909點逾三個月低。恒指收報27946點，跌328點或1.2%，創2月15日以來收市新低。大市今日下跌股份比例為74%；上升股份比例為26%。

總結全周，恒指挫603點或2.1%；連挫兩周累瀉2135點或7.1%。

國企指數報10688點，跌122點或1.1%。國指兩周累挫886點或7.7%。

大市成交額增至1024.34億元。

即月期指收市跌357點或1.27%，報27730，低水216點。

A股亦重挫，滬指挫2.48%；深成指插3.15%。

美國道指期貨最新挫120點，報25746。

國際金融協會(IIF)指最近幾周新興市場出現自去年10月以來最嚴重的資本外流，當中中國股市周一有15億美元(約117億港元)資金流出，上周則外流25億美元(約195億港元)。

藍籌股方面，騰訊(00700)除息，股價挫2.4%；平保(02318)挫2.8%；滙控(00005)跌0.8%。相反，中移動(00941)升1.8%；港鐵(00066)升0.9%。

焦點板塊

手機設備及5G股：路透估計，受到美國禁止華為採購美國原料的行政命令波及的全球科技供應鏈貿易額可能高達1050億美元(8190億港元)。本港手機設備股重創，華為供應商舜宇(02382)瀉10.4%；瑞聲科技(02018)公布首季業績，收挫3.6%；比亞迪電子(00285)插11.8%；丘鈦科技(01478)插15.8%；通達(00698)挫5.8%；鴻騰(06088)跌2.9%；高偉(01415)挫2.4%。5G概念股亦慘情，鐵塔(00788)插6.5%；京信(02342)挫6.7%；昂納(00877)挫3.6%；中興(00763)瀉8.1%。

內房股：昨日領前，今日回吐幅度較大。融創(01918)插5.8%；新城發展(01030)挫6%；雅居樂(03383)跌3.7%；恒大(03333)挫4%；碧桂園(02007)挫3.7%；世房(00813)跌3.8%；金茂(00817)跌4%；旭輝(00884)跌4.4%；奧園(03883)挫4%；佳兆業(01638)吐6.3%。

豬肉股：中國買家取消3247噸美國豬肉進口訂單，美國業務佔比較重的萬洲(00288)挫3.5%。其他豬肉股也受壓，中糧肉食(01610)挫3.1%；雨潤食品(01068)插6.2%。

焦點股份
美團點評(03690)：曾逆市飆升6.7%，收市升3.1%，成交額達38.44億元。當中，今早市前錄得三手近1129萬股成交，每股作價60元，涉6.8億元。美團下周四(23日)收市後將公布首季業績，高盛發表報告，上調對美團首季表現預測。

置富產業(00778)：今日創上市新高，收市升1.7%，報10.68元，成交金額3970萬元。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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