特朗普強力封殺華為，震散5G股，鐵塔(00788)擁躉驚驚，那邊廂因為中國電訊商有望減慢5G投放，中移動(00941)借勢勁彈，14天RSI由昨日21升至34，中移CALL牛肥仔水，就算之前有好倉唔識走，今日都可以收復失地。利用輪證Swing trade呢期大派用場。
美團(03690)自從4月24日在EJFQ系統出現勢頭能量綠燈後，筆者已不敢小覤，除了「同股不同權」股份有望於7月起納入「滬港通」及「深港通」外，多家大行對美團明年提早轉虧為盈信心增強，下周四首季業績是關鍵。股價今早最多爆升7.7%，65元前有阻力，RSI亦衝高至近75，尾市升幅收窄，反而是收集機會。美團牛可留意(59429)，收回價54.8元，距收回價12.3%，槓桿比率5.8倍，12月12日最後交易，條款中庸，今日收報0.213元，升一成半，季績公布前只宜小注，之後再看大行反應，再伺機部署。
另外要多謝陸文兄「明醒」隻騰訊熊(59585)，今日早段我在0.31元再加注，收市急升近三成，報0.35元。騰訊弱勢畢現，今日低位355元，仍未跌至100天線將350.5元，RSI亦未跌至30，今次貪心少少，留一半過夜。
筆者將於下周一(20日)擔任高盛講座講者，為大家分享輪證操作技巧。講座詳情及報名辦法請瀏覽高盛認股證網頁。
羅崇博 (杜比)