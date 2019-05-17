即巿股評 港股直擊

今日分析股份是新鴻基公司(00086)，集團於今年4月10日收市後發布2018年報顯示，截至去年底的股東應佔溢利約11.84億港元，較2017年同期約18.24億元，倒退35.11%，而於過去四年(2015至2018年)平均增長率是倒退2.84%，以及去年實際金額為過去五年屬第二低，可見這除了是業績平庸股份，亦隱約看到去年中美貿易戰或中國經濟下行對集團已帶來一定程度的負面影響，認為投資者不應對盈利前景有所期望。至於資產淨值約190.39億元，而截至今年5月15日已發行股數約20.06億股，計出每股淨值為9.4913元，相對今年5月16日收報3.72元，市賬率為0.39倍，低於1.00倍反映現價偏低。

市賬率及市盈率分析

現時股價較52周低位3.53元高出5.38%，不足一成反映現價處於低水平；但參考2014至2018年之每年最低市賬率介乎0.37至0.62倍，平均值為0.52倍，高於現時的0.39倍，可見現價實則偏低。至於平均值相對每股淨值為9.4913元，得出每股合理值為4.90元，較3.72元之潛在升幅為31.72%。至於2018年股東應佔溢利約11.84億元，相對現時已發行股數，每股盈利為0.5901元，對比3.72元之市盈率為6.30倍，參考過去五年市盈率介乎2.59至11.18倍，平均值為7.24倍，相對上述每股盈利，計出每股合理值為4.27元，較3.72元之潛在升幅為14.78%。

股息率接近七厘吸引

再者，集團於過去五年均派發每股股息0.26元，反映派息穩定，對比3.72元之股息率為6.99%，參考期內股息率平均值為5.23%，相對上述每股股息，計出每股合理值為4.97元，較3.72元之潛在升幅為33.60%。另可留意現時股息率接近7厘，認為具吸引力，適合作中長線投資。綜合以上三種分析，每股合理值介乎4.27至4.97元，三者的平均值為4.71元，筆者認為集團的每股合理值絕不少於4.70元，顯然現價仍有上升空間，較現價產生潛在升幅不少於26%，連同股息率約7厘，預期一年回報率不少於33%。

集團業務涵蓋五範疇

現轉看基本面，集團為本地具規模的金融服務機構之一，分行及辦事處遍布香港、中國內地、澳門及新加坡60多個地點。經營業務包括以下多項：

1)財富管理及經紀業務：提供財務策劃及財富管理服務、經紀服務及保險經紀、網上金融服務及網上財經資訊、證券放款及買賣證券、基金、槓桿式外滙、黃金、商品、期貨及期權；

2)企業融資：提供企業融資服務及結構融資；

3)資產管理：提供資產管理服務包括基金推廣及管理；

4)私人財務：提供私人財務信貸。以亞洲聯合財務的品牌經營；

5)主要投資：提供醫療保健服務以及策略性投資、物業投資及租賃。

預期今年盈利零增長

於2018年5月，集團擬以每股4.75港元，向Asia Fin購回1.45億股集團股份，佔集團已發行股本6.73%，Asia Fin由CVC Capita所管理的基金最終擁有，現持有集團15.87%權益。於2018年報列出前景展望，集團表示消費金融業務會受到消費及失業率等本地經濟狀況所影響。亞洲聯合財務將繼續留意可影響該等狀況的因素，並對策略作出相應調整，同時尋找適當機遇。憑藉集團於消費金融市場盡心盡力的專業團隊，集團將致力為所有持份者帶來滿意回報。從以上陳述，筆者認為集團業務發展務實，但卻嫌沒有提供具體數字預測，相信今年與去年盈利表現相若，近乎「零增長」。

自去年7月26日高見4.74元後 (為2018下半年高位)，股價漸見回落，至去年10月31日最低收報3.53元，超過三個月才累跌約25%，繼而股價漸見回升，一度於今年2月27日和3月6日高見4.23元，之後股價再度下行至5月16日收報3.72元，較52週低位3.53元相距僅約5%，認為下行空間有限，適合進場作中長線收取股息投資。參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於3.35元或以下買入；保守者則可於2.98元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為4.50至5.00元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恆指表現波幅，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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