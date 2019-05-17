設計都會(01545)反彈，曾升22.2%，見0.193元，現升17.7%，成交額783萬元。
集團上月25日以招股價0.3元上市，高位見0.33元，穩定價格期昨天結束，並沒有行使任何超額配股權。
管道工程(01865)尋頂，曾升3.3%，見1.27元創新高，現升0.8%，成交額2270萬元。集團為新加坡基礎設施管道建設及相關工程服務總承辦商，3月27日以招股價0.55元上市，高位計累飆1.31倍。
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管道工程(01865)尋頂，曾升3.3%，見1.27元創新高，現升0.8%，成交額2270萬元。集團為新加坡基礎設施管道建設及相關工程服務總承辦商，3月27日以招股價0.55元上市，高位計累飆1.31倍。
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