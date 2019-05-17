即巿股評 港股直擊

美方代表團表示會繼續出訪中國進行談判，但中國呢邊就詐癲扮傻，表示唔知道美方有乜嘢安排，市場擔心貿易戰升溫，喺市況唔明朗嘅情況之下，港股懶理美股隔晚三連升，先升後跌。

港股跟隨美股高開，恒指高開152點，報28428點，經已係半日高位，除咗市場擔心貿易戰升溫，人民幣走弱，港股即掉頭向下，最多更跌304點，曾穿一穿250日線(27974點)，其後跌幅收窄，暫時險守二萬八關及250日線。恒指中午報收28056點，跌218點；國指則跌63點，報收10747點。

至於阿Man認為可以趁低吸納嘅騰訊(00700)，果然係有機會低吸，仲要一下已落到360元短炒支持位，若然係短炒嘅話，要睇實360元呢個位守唔守，呢兩日唔守，都係先止蝕。至於長線嘅，360元失守，要有心理準備有機會下試345元350元。雖然騰訊出完業績之後，大行意見分歧，但阿Man對騰訊前景有信心，家下騰訊補咗3月份嘅上升裂口，只要喺呢度個水平企得穩，騰訊其後仍能回勇。

其他重磅股表現好壞參半，手機設備股一如所料繼續插水，而剛公布首季業績瑞聲(02018)表現麻麻，股價半日跌3.7%。瑞聲咁嘅業績都算跌得少，反而舜宇(02382)、比亞迪電子(00285)及丘鈦科技(01478)跌近一成更加傷。板塊內其他股價普遍跌逾2%以上。人民幣走軟，內房股受壓都預咗，就連物管股亦被拖累，不過物管股下跌正好提供低吸機會。

資金繼續尋找避險股份，一向以收息為主嘅REIT有資金追捧，置富產業(00778)今早創上市新高，半日升2.1%，不過日前屢創新高嘅領展(00823)就見回吐，但跌幅唔夠1%，沽壓唔算大。

話咁快又到星期五，周末前夕，兼且市況唔明朗，缸邊友都以觀望為主，預咗成交額會縮水，恒指暫時守住28000，而期指則喺27700有支持。既然市況仍然唔明朗，都係少做少錯，happy Friday!

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)