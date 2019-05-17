港股直擊 香港財經 即巿股評

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，中美貿易戰愈趨不明朗，加上人民幣貶值風險加大，不利股市走勢。他相信，港股短期內會向下探支持位，不排除跌穿250天線，初步下試27800點水平。