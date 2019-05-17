港股直擊 即巿股評

隔晚美股造好，不過在中美貿易關係和新興走資拖累下，中港股市今早受壓，恒指回試兩萬八關口和250天線。

恒指高開152點，報28428屬半日高，開市後掉頭倒跌，失100天線(28198)，11時25分前穿兩萬八，最多跌304點，見27971點，觸及250天線(27974點)後喘穩。恒指中午收報28056點，跌218點或0.8%，大市成交額528.1億元。

國企指數報10747點，跌63點或0.6%。

A股半日表現方面，滬指挫1.46%；深成指挫1.77%。

國際金融協會(IIF)指最近幾周新興市場出現自去年10月以來最嚴重的資本外流，當中中國股市周一有15億美元(約117億港元)資金流出，上周則外流25億美元(約195億港元)。

藍籌股方面，騰訊(00700)除息，半日挫1.2%；平保(02318)跌1.5%；滙控(00005)跌0.8%。相反，中移動(00941)升1.5%；港鐵(00066)升1.1%；長和(00001)升0.3%。

焦點板塊

手機設備股：路透估計，受到美國禁止華為採購美國原料的行政命令波及的全球科技供應鏈貿易額可能高達1050億美元(8190億港元)。本港手機設備股重創，華為供應商舜宇(02382)插9.2%；將公布首季業績的瑞聲科技(02018)挫3.7%；比亞迪電子(00285)插9.3%；丘鈦科技(01478)插9.4%；通達(00698)挫4.3%；鴻騰(06088)跌2.3%。

內房股：昨日領前，今早回吐幅度較大。融創(01918)跌3.6%；新城發展(01030)跌4.2%；雅居樂(03383)跌3.5%；恒大(03333)、碧桂園(02007)、世房(00813)、金茂(00817)和旭輝(00884)跌2%或以上。

焦點股份

美團點評(03690)：半日逆市飆升6.3%，成交額達20.93億元。當中，今早市前錄得三手近1129萬股成交，每股作價60元，涉6.8億元。美團下周四(23日)收市後將公布首季業績，高盛發表報告，上調對美團首季表現預測。

置富產業(00778)：今早創上市後新高，半日升2.1%，報10.72元，成交金額2070萬元。

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