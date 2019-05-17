即巿股評 港股直擊

噚日喺[下半part]跟進過隻騰訊(00700)牛證(68250)，講過「(騰訊)5分鐘圖SlowSTC(14,3)都上返去中軸至超賣水平，唯獨是騰訊走勢就好似唔多跟」呢啲異樣都唔係第一次見，喺下晝2點55分，5分鐘圖SlowSTC(14,3)上到7X至8X水平，但騰訊正股走勢仍然都係橫線一條，既然前設「有咩異樣就立斬」嘅時候，就趁(68250)都仲做緊$0.3呢啲位，一係輸兩格，一係平手就走(視乎你邊個位入啦)。

今朝準備出門口時剛剛開始做U盤，見到騰訊升唔知6個幾定7蚊，心諗：唔通自己做錯決定？都話咗睇正股無睇市咁叻架啦，十次有七次都Hi嘢嘅！(小妹喺度強烈建議你哋，如果你望到條大題就知嗰日講正股嘅話，請skip咗嗰日唔好睇，唔該晒！)到喺巴士準備出隧道時，U盤做完，見到騰訊升0.4%，心裏面即刻話自己「蠢」(其實係再粗口啲架)。巴士上見到啱啱放完大假、去完清邁一趟嘅同事阿Jo，車都未落先還返本旅遊書比我，跟手再比咗兩件手信我；返到公司再比多一件手信比我，多謝晒。

噚日仲有隻領展(00823)Call(25543)，佢都有個怪現象，就係喺2點10分打後，正股股價都keep住喺$96.X嘅水平慢升，但同步見5分鐘圖SlowSTC(14,3)就巴巴聲下行，咁樣背馳法都唔慌好事，通常呢啲情況都係走為上着；反正，喺早兩日已經將隻恒指牛(63372)嘅賺幅cover咗(25543)嘅蝕幅。

依家10點24分，睇返個市見恒指暫呈高開低收格局，依家倒跌67點，做緊28207點。日線圖上見恒指一粒陰燭企咗喺條100天線之上，老老實實，呢四日嘅走勢似乎點都要上一上「下降通道」嘅頂，以依家個嚟睇，仲似乎一度穿過條「下降通道」頂添。 埋條保歷加通道出嚟，呢三日恒指終於都屈返上條保歷加通道裏面，但可惜嘅係保歷加通道口keep住拓闊，返到入去都唔等於佢唔會因為保歷加通道口拓闊而停止下行。

上方20天線(29303點)準備跌穿50天線(29263點)，又一個「死亡交叉」會出現，100天線有無力，就真係睇吓個市之後有無催化劑啦。

依家10點38分，恒指跌幅擴大至過百點，以現價28141點計，就更係同下方牛證第一梯隊27900至27999點近啦，呢度有相當於659張期指；第二層27800至27899點就有706張期指，呢層已經係重貨，咁睇嚟大家對「升市」/「博反彈」呢件事憧憬不大。上方熊證最貼價係29000至29099點，同現價距離太遠啦，但就有1550張期指係度招手中，不過見依家恒指下行，呢「最貼價」嘅都可能見好即收，因為今日係Happy Friday嘛！

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；Weibo[下半part]：#Gladyshan#