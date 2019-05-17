今日 09:16
港股直擊
即月期指高開188點報28275，平水。
國企指數期貨收市升72點報10828，高水16點。
更多即市期指資訊，請瀏覽〈港股360〉期指專頁
美兩刀截斷供應鏈 封殺華為
今日信報
回鄉證10月升呢 可內地掛號就醫證券開戶
紀曉風
｜
今日信報
桃麗絲黛 世事天定
占飛
｜
今日信報
無形之手維穩 換馬短炒活躍
陸文
｜
今日信報
老特轉口風 反彈嫌不足
恒昇
｜
今日信報
婚姻真的那麼美滿？
麥棨諾醫生｜ 信健康
Strong economy lowers chance of US-China trade deal
Eddie Tam｜ EJ Insight
中國GDP數據令人堪憂？
廖家樑
｜
財富管理
美商務部:華為禁令周五生效 波及8190億貿易額
國際財經 ｜ 今日 04:28
荷蘭情報機構據報發現華為設備有「後門」
國際財經 ｜ 今日 01:09
遭美封殺 華為:對合作美企造成巨大損失
中國財經 ｜ 昨日 22:50
指長和隱藏債務 GMT:報告有根據
香港財經 ｜ 昨日 22:17
【炒股讀心】同胞鍾情揸磚頭
即巿股評 ｜ 昨日 22:22
中國取消3247噸美國豬肉進口訂單
中國財經 ｜ 今日 08:30
華為傳已囤積一年所需關鍵零部件
中國財經 ｜ 今日 08:20
馬雲:政府要在聰明的時機做聰明的決策
中國財經 ｜ 昨日 23:22
【國際早班車】Nvidia首季業績勝預期
國際財經 ｜ 今日 07:01
道指中段飆逾300點 三大指數漲超過1%
國際財經 ｜ 今日 00:26
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2019 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞