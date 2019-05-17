太興置業(00277)宣布，場外向詹培忠及羅輝城各持50%股權的Grand Fort回購3052.56萬股，佔已發行股本約9.92%，代價約1.56億元。
每股作價5.1元，較停牌前(26日)收市價3.97元，溢價約28.46%。集團以現金結算代價，回購股份將予註銷。
同時，集團主席陳海壽同意向Grand Fort收購3052.56萬股，代價1.56億元。
完成後，陳海壽一致行動於集團持股由56.72%增至73.98%。Grand Fort持股由19.84%降至零。
太興置業今早復牌。
太興置業(00277)宣布，場外向詹培忠及羅輝城各持50%股權的Grand Fort回購3052.56萬股，佔已發行股本約9.92%，代價約1.56億元。
每股作價5.1元，較停牌前(26日)收市價3.97元，溢價約28.46%。集團以現金結算代價，回購股份將予註銷。
同時，集團主席陳海壽同意向Grand Fort收購3052.56萬股，代價1.56億元。
完成後，陳海壽一致行動於集團持股由56.72%增至73.98%。Grand Fort持股由19.84%降至零。
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