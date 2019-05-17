港股直擊 即巿股評

在個股業績帶動下，隔晚美股造好。港股連續兩日靠穩，ADR預示今早可升過百點，於100天線上整固。

道指一度升309點，收市升214點或0.84%，報25862；標普500指數升0.89%；納指升0.97%。

在美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市普遍上升，滙控(00005)ADR折合港元計收報66.45元，較本港收市高0.35元；騰訊(00700)ADR收報368.76元，高3.16元；國壽(02628)ADR收報19.29元，高0.19元；中海油(00883)ADR收報13.65元，高0.07元；中石油(00857)ADR收報4.63元，高0.05元；中石化(00386)ADR收報5.73元，高0.04元；中移動(00941)ADR收報71.87元，高0.62元；聯通(00762)ADR收報8.55元，高0.13元；中電信(00728)ADR收報3.89元，高0.03元。

數據方面，美國首次申領失業救濟人數上周減少1.6萬，報21.2萬人，低於預期的22萬。

美滙指數升至一周高位，尾段報97.84，升0.29%。伊朗局勢緊張，布蘭特期油曾突破73美元，收市升1.2%；紐約期油漲1.4%。

ADR港股比例指數報28414點，較港收市升138點。夜市期指收報28251點，升164點，較昨日恒指收市低水24點。恒指昨收報28275點，升6點，短線或於100天線(約28201)上方整固。

焦點板塊

科技股：美國商務部長羅斯表示，禁止華為採購美國原料的行政命令將於周五生效。路透報道，受到華為禁令波及的全球科技供應鏈貿易額可能高達1050億美元(8190億港元)。隔晚華為芯片供應商高通(Qualcomm)、博通(Broadcom)、Xilinx和Skyworks Solutions股價下挫。不過，思科(Cisco)和Nvidia首季績優。留意本港手機設備和晶片等科技製造商，當中瑞聲科技(02018)將公布首季業績。另外，百度首季轉蝕3.27億元人民幣，每股經調整盈利和收入遜預期，留意中資科網股反應。

豬肉股：美國農業部數據顯示，中國買家取消3247噸美國豬肉進口訂單，是逾一年來最大規模的訂單取消，或令內地市場供應進一步緊張。

焦點股份

阿里健康(00241)：截至3月底止，全年股東應佔虧損收窄8194.9萬元人民幣，不派末期息。

傳遞娛樂(01326)：配售本金總額最多1.5億元債券。

另外，恒生(00011)、騰訊、金蝶(00268)、信義玻璃(00868)和信義光能(00968)除息。

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