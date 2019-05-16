即巿股評 港股直擊

根據EJFQ，有近300隻股份在最近10天內轉紅燈，能維持走勢都是強中強，以本土為主的中港食品強勢股，增長避險俱備。

維他奶(00345)、澳優(01717)、中糧肉食(01610)較深回調要吸。比較可惜是趕不上統一(00220)順風車。

統一與康師傅(00322)近數年受制公仔麵業務，一直都不吸引。不過統一重整率先見效，首季稅後利潤3.8億元人民幣，按年增長48.02%，暫時遠超市場平均預期的全年增長15%。股價上周三(8日)小裂口高開，僅翌日有個小回調，之後一放絕塵，直撲去年8.84元高位，無貨現時只能耐心等回，起碼十天線追上股價後才部署。

飲食相關股可考慮嚴重被低估的美團(03690)，坊間評價不外乎「去年蝕錢創紀錄」和「做外賣賺得幾多」，無謂同Uber Eats或foodpanda也未用過的花生友口舌之爭，美團的確正改變國內飲食文化，時代會做出選擇。事實上市場已預期今年收入大增，大行花旗更料明年可賺錢，雖然現時平均目標價63.35元，但券商或陸續上調盈利預測和目標。

走勢上，4月底發出長線綠燈，短線亦有突破勢頭，60元以下入場，先睇2月中的64元水平，半成止蝕。

陳鎮強

信報分析員

[email protected]