港股直擊 即巿股評

市場觀望中美貿易戰進展，中港股市今日欠方向，收市反覆靠穩，恒指在100天線(28183點)爭持，兩日累彈153點，成交額縮減至949.89億元，為5月3日以來最低。

北水持續流入港股，全日淨買30.01億元，較上日24.59億元，多22%。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

北水續鍾情內銀股，工行(01398)及建行(00939)分別錄9.54億和6.04億元淨買，為首兩位今日最多內地資金流入個股。

部分北水亦掃內險股，太保(02601)與財險(02328)分別錄9063和8140萬元淨入，惟平保(02318)卻有2904萬元淨沽。

醫藥股也有內地資金追入，下周二公布季度業績的中生製藥(01177)，全日有1.41億元淨買；東陽光藥(01558)則有850萬元淨入。另外，中建材(03323)也有5431萬元淨買。

科技股亦見北水追捧，騰訊(00700)遭個別大行降目標價，但仍有1.28億元淨買，中興(00763)與舜宇(02382)今日急挫，反有1971萬和1964萬元淨買，但中芯(00981)卻有3052萬元淨走。

今日內地資金沽得最多為融創(01918)，其次為高鑫零售(06808)，全日分別有9895萬與6607萬元淨走；萬洲(00288)及獲阿里認購交換債的紅星美凱龍(01528)，今日則分別錄3896萬及2514萬元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:工行、騰訊、建行、中生製藥、融創、太保、高鑫、中芯、財險及平保。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、建行、萬洲、中建材、中興、東陽光藥、舜宇、紅星美凱龍、融創及中生製藥。

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