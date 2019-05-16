港股直擊 即巿股評

隔晚美股反覆高收，中港股市今日欠方向，收市反覆靠穩，恒指在100天線水平爭持，兩日累彈153點。

恒指低開151點，失100天線(28183點)，甫開曾挫217點，見28050點全日低，其後拗腰，最多倒升110點，見28379點全日高，中午升68點。午後大致於28300點上靠穩，升幅曾過百點，不過尾段回順，收市競價時段嘜低。恒指收報28275點，升6點。大市今日上升股份比例為51%；下跌股比例為49%。

國企指數報10811點，升7點或0.1%。

大市成交額進一步縮減至949.89億元，為5月3日以來最低。

A股亦靠穩，滬指升0.58%；深成指升0.37%。

即月期指收市升24點，報28087，低水188點。

美國道指期貨最新升7點，報25681。

藍籌中資金融股撐市，建行(00939)升0.5%；工行(01398)升1.3%；平保(02318)升0.7%。今日舉行股東會的長實(01113)與長和(00001)分別升1.9%和0.1%；滙控(00005)除息，股價升0.3%。相反，騰訊(00700)首季收入增長創上市後最低，股價於U盤遭質至一個半月低位，跌幅2.2%；友邦(01299)吐0.5%；中移動(00941)跌0.8%。

焦點板塊

醫藥股：全日續放，下周二公布季績的中國生物製藥(01177)飆5.9%；石藥(01093)升2.4%；億勝生物(01061)漲4.2%；東陽光藥(01558)升4.4%；信達生物(01801)升3.5%；歌禮製藥(01672)升3.3%；希瑪眼科(03309)急彈19.3%。

手機設備股：美國總統特朗普簽署行政命令，宣布將美國科技行業所受到的外來威脅列為「全國緊急狀態」，市場揣測，主要針對華為及中興(00763)。中興挫6.1%。手機零件生產商全線向下，舜宇(02382)急挫5.1%；瑞聲(02018)挫2.9%；丘鈦(01478)跌2.9%；信利(00732)挫4%。

資源股：國務院將加徵25%關稅的美國商品包括稀土金屬，引發價格上升憧憬，多隻概念股炒上，稀土(00769)飆25.8%；洛鉬(03993)升4.4%，其A股升3.05%。A股廈門鎢業(600549.SH)、盛和資源(600392.SH)及北方稀土(600111.SH)均漲停。另外，內地鐵礦石價格創逾兩年高位，鐵貨(01029)升9.9%。

內房股：內地4月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年升10.7%，升幅是2017年5月以來最高。內房股升幅領前大市，中海外(00688)升1.4%；龍湖(00960)升1.6%；金茂(00817)升1.5%；萬科(02202)升1.6%。個別二線股升幅更大，佳兆業(01638)獲穆迪予B1穩定信貸評級，飆升一成；新城發展(01030)升6.2%；旭輝(00884)升3.8%；時代中國(01233)升3.8%；奧園(03883)升3.2%；禹洲(01628)升4.1%；合生創展(00754)升3.3%。

食品股：食物及飲品生產商為另一表現較好板塊，蒙牛(02319)升5.6%；華潤啤酒(00291)升3.5%；統一(00220)升2.1%；旺旺(00151)升1.8%；呷哺呷哺(00520)獲滙證予「買入」評級，收升5.6%；青啤(00168)升1.9%。

焦點股份

新秀麗(01910)：創近6年低，收市挫7.2%，成交額2.66億元。集團首季純利大跌48%，遭個別券商下調目標。

紅星美凱龍(01528)：股價飆10.4%；其A股(601828.SH)一字漲停。集團公布， 2019年非公開發行可交換公司債券(第一期)發行工作已完成，阿里已成功認購本期債券全部份額。另外，雙方於5月15日簽訂業務合作框架協議。

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