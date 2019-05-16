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今日 16:08 即巿股評 港股直擊

【短線出招】中石化牛食胡 跟高手小注買騰訊熊

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目前無論基本分析及技術分析均利淡中短期後市，市場缺乏利好消息，內地上月經濟數據差過預期、中美貿易關係短期難有重大進展、港元逼近弱方兌換保證、單靠國家隊入市支持A股不知能維持多久。「五窮六絕」一半都未過，港股暫時看來有反彈無轉勢，投資組合宜持一定現金比重之餘，也是小注輪證操作的好機會。

講到輪證策略，各施各法，友欄陸兄今日下晝早段走過來話騰訊(00700)走勢會轉差，甚至會跌到340元，我說不反對，話股價短期的確很難升上5月8日長上影線陽燭高位395元，可以此為騰訊熊證收回價參考，技術上騰訊14天RSI在50附近上落，近日似乎企不穩50水平，可博跌，但信心指數對我來說不是很高。結果，「九型人格」9號仔(和平型)的我，跟買少少騰訊熊(59585)過夜，該證收回價為391元。

至於本欄前日指中石化(00386)嚴重超賣可博反彈，今日下午終於「勁彈」2%，當日介紹的中化牛(60400)升了一成八，槓桿12.4倍，呈負溢價是因為本月30日除息0.26元人民幣。發行商稱已在開價中Price-in了除息因素，假設其他因素不變，除息當日不會影響CALL牛急插。但我今日選擇沽出止賺，相當知足。

筆者將於下周一(20日)擔任高盛講座講者，為大家分享輪證操作技巧。講座詳情及報名辦法請瀏覽高盛認股證網頁。

羅崇博 (杜比)

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