即巿股評 港股直擊

隔晚美股主要受消息主導，早段低開係因為侵侵舊事重提，表示有意提高外國進口美國汽車關稅，嚇到德國股市失魂，其後又突然改口話考慮六個月後先再調高汽車稅，歐洲股市即市鬆咗一口氣，由跌轉升。之後侵侵慌死好消息唔夠多，又話有信心中美貿易談判喺幾個星期有結果，美股低開高走，三大指數收市均上升。

至於恒指早段受騰訊(00700)低開所拖累，開市跌151點，再失100日線(28183點)，跌幅更曾擴大至217點，見過28050點半日低位。其後港股跌幅收窄，更拗腰回升，最多升110點，見過半日高位28379點。恒指半日報收28336點，升68點；國指則升45點。半日報收10850點。

由於中美貿易談判轉趨不明朗，而噚日內地公布嘅消費數據又稍遜預期，市場預期阿爺好快會再出手，推出刺激經濟措施，有資金呢兩日已開始流入百業之母內銀股。建行(00939)及工行(01398)分別升0.8%及1.5%，內險股亦有唔錯表現。大笨象(00005)今日除淨，股價半日升0.5%，股東都算財色兼收。

噚日派成績表嘅騰訊，其實業績唔算差，雖然首季收入增長創上市後最低，但阿Man唔擔心騰訊之後嘅盈利表現，至少剛剛開始收費嘅《和平精英》已證明其吸金能力。加上其股價喺370元樓下見買盤承接，阿Man認為365元至370元嘅騰訊買得過，最多跌穿360元打靶，反正有數得計，幾蚊博騰訊上番385元都划算。

噚日阿Man已表示醫藥股算係貿易戰中嘅避險板塊，加上之前嘅醫改政策，有助行業整合，龍頭股幾時都可以趁回調吸納。不過上周阿Man點名叫留意嘅中生製藥(01177)股價節節上升，下周二公布季度業績，半日再升6.3%，股價已順利達標升至8元樓上。其他醫藥股全線向上，呢個板塊應該可以繼續跑贏大市。

至於已提醒過手機設備股避之則吉，果然侵侵忽然簽署行政命令，宣布將美國科技行業所受到嘅外來威脅，列為「全國緊急狀態」，擺明針對華為及中興(00763)。中興半日跌近5%，其他手設股全線向下，一早話咗喺貿易戰期間呢個板塊唔好沾手，唔係事後孔明。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)